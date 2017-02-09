Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.

Итак, Крымская сторона, давненько я тут не был. И вот, как мне показалось, сегодня отличная погода, всего лишь -7 и светит солнце - решил съездить. Да вот с погодой я совсем не угадал - на строительстве моста реально дикий ветер. Очень не приятно вообще подходить к обрыву смотровой площадки, продувает насквозь. С моря срываются микроскопические кусочки льда и попадают в лицо. Судя по этому, стройка и стоит. Да я и сам бы не работал в такую погоду. Хотя на сроки выполнения не повлияет - уверен в план заложены погодные условия с запасом.1. Запилили пару блоков общяг для строителей.2. Цементный завод.3. Хибарки под снос4. Запилили вертолётную площадку и обозначили почему-то крестиком)5. Она же.6. Выходим обозревать стройку и видим аж одного рабочего))7. Одного)))8. ОДного))) Ждун)9.10.11. Ну и ещё несколько)12.13.14151617181920212223242526. А вот и сами строители приехали поснимать.27.2829Осторожно звук.усё.