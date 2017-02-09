Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.
1. Запилили пару блоков общяг для строителей.
2. Цементный завод.
3. Хибарки под снос
4. Запилили вертолётную площадку и обозначили почему-то крестиком)
5. Она же.
6. Выходим обозревать стройку и видим аж одного рабочего))
7. Одного)))
8. ОДного))) Ждун)
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11. Ну и ещё несколько)
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26. А вот и сами строители приехали поснимать.
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Осторожно звук.
усё.
Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
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Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
А дует сегодня, конечно, бешено, даже у нас в Анапе!
Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк