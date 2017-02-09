Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.

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Итак, Крымская сторона, давненько я тут не был. И вот, как мне показалось, сегодня отличная погода, всего лишь -7 и светит солнце - решил съездить. Да вот с погодой я совсем не угадал - на строительстве моста реально дикий ветер. Очень не приятно вообще подходить к обрыву смотровой площадки, продувает насквозь. С моря срываются микроскопические кусочки льда и попадают в лицо. Судя по этому, стройка и стоит. Да я и сам бы не работал в такую погоду. Хотя на сроки выполнения не повлияет - уверен в план заложены погодные условия с запасом.

1. Запилили пару блоков общяг для строителей.
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2. Цементный завод.
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3. Хибарки под снос
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4. Запилили вертолётную площадку и обозначили почему-то крестиком)
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5. Она же.
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6. Выходим обозревать стройку и видим аж одного рабочего))
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7. Одного)))
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8. ОДного))) Ждун)
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11. Ну и ещё несколько)
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26. А вот и сами строители приехали поснимать.
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Осторожно звук.

усё.



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Не смотря на дикие пробки на трассе Керчь-Симферополь, я таки выдвинулся сначала в райцентр Ленино, а потом и в город-спутник Щелкино, а уже от туда попёрся на АЭС. В дикую жару, километров через 5 я понял что зря не взял такси... Пришлось намотать километров 20. В следующий раз возьму транспорт.…
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    lv973
    Грандиозная стройка! Отличный фотообзор!))
    karhu53
    фото отличные, счас еще видео посмотрю
    0gnevo
    Вся загвоздка в финансировании.
    toomth
    С финансированием моста всё ровно, а вот с ж/д подходами борода тянется)
    tettie
    Ничего, всё успеют к назначенной дате.
    bass7013
    Зимой темпы строительства падают.
    climbing_pit
    У меня уже запланирована поездка в Крым через мост на весну 2019)) Так что жду открытие моста для авто))
    Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
    livejournal
    Пользователь ilonazhi сослался на вашу запись в своей записи «Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.» в контексте: [...] ал взят у в Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото. [...]
    Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
    livejournal
    Пользователь marishkaak сослался на вашу запись в своей записи «Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.» в контексте: [...] ал взят у в Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото. [...]
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    Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
    livejournal
    Пользователь 32 сослался на вашу запись в своей записи «Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.» в контексте: [...] ал взят у в Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото. [...]
    a_ehrlich
    Только не цементный завод, а РБУ - растворо-бетонный узел.
    А дует сегодня, конечно, бешено, даже у нас в Анапе!
    Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройк
    livejournal
    Пользователь rama909 сослался на вашу запись в своей записи «Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото.» в контексте: [...] ал взят у в Строительство Керченского моста. Часть 9. 09.02.2017. Стройка встала. Видео. Фото. [...]
    bubafed
    На обед пошли. А кто-то в туалете.
    pomkagbt
    когда мост построят мы все умрем)))
    sntdpni
    Вывсёврёти. Мост построить невозможно, а все фотки сделаны в павильоне "Мосфильма".
    manul_a
    а в чем проблемы? это что-то супер-сложное, с инженерно-строительной т.з.?
  • 116 comments
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